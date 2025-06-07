Muğla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ağır.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y. Y'nin kullandığı 48 AFT 132 plakalı hafif ticari araç, Yerkeşik Mahallesi'nde T. T. idaresindeki 28 AAC 776 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada sürücülerle otomobilde bulunan bir kişi, ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel