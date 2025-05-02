Muğla'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Veysel K. idaresindeki 17 AEH 334 plakalı hurda yüklü kamyon, Antalya-Fethiye kara yolu Saklıkent Kavşağı'nda, Ali M. yönetimindeki 15 PY 171 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından kamyon Eşen Çayı'na devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyon sürücüsü Veysel K, itfaiye ekibince sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Yaralı, sedyeyle, kara yolunda bekleyen ambulansa taşındı.
Yaralı sürücüler, sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel