Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sarıyer Mahallesi'nde M.K. yönetimindeki 48 FR 671 plakalı otomobil, Abdullah Doğan idaresindeki 48 GM 714 plakalı motosikletle H.D. yönetimindeki 48 GY 893 plakalı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüleri ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Abdullah Doğan (69), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.