Muğla'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Haberler

Muğla'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kemal Elgin Seyfettin Bulvarı Blueport kavşağında, H.O'nun kullandığı 48 T 4159 plakalı ticari taksi ile Ö.U. idaresindeki plakasız elektrikli motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ö.U. yaralandı. Armutalan Mahallesi 509 Sokak'ta da İngiltere uyruklu S.L.B'nin (35) yönetimindeki otomobil ile M.B.A. (17) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü M.B.A. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Sabri Kesen - Güncel Marmaris Muğla Güncel Haberler

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