Muğla'da Trafik Denetimlerinde Yüklü Ceza Uygulandı

Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 1058 sürücüye 4 milyon 32 bin 251 lira ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliği kapsamında 10-16 Kasım'da gerçekleştirilen denetimlerde 20 bin 231 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 1058 sürücüye 4 milyon 32 bin 251 lira ceza yazıldı, 49 sürücünün belgesine el konuldu, 234 araç trafikten men edildi.

Ekipler, 1032 sürücüye trafik güvenliği eğitimi verdi.