Muğla'da Trafik Denetimlerinde Yüklü Ceza Uygulandı
Muğla'da jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 1058 sürücüye toplamda 4 milyon 32 bin 251 lira ceza kesilirken, 20 bin 231 araç kontrol edildi. Denetimlerde 49 sürücünün belgesine el konuldu, 234 araç trafikten men edildi.
Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 1058 sürücüye 4 milyon 32 bin 251 lira ceza yazıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliği kapsamında 10-16 Kasım'da gerçekleştirilen denetimlerde 20 bin 231 araç kontrol edildi.
Denetimlerde 1058 sürücüye 4 milyon 32 bin 251 lira ceza yazıldı, 49 sürücünün belgesine el konuldu, 234 araç trafikten men edildi.
Ekipler, 1032 sürücüye trafik güvenliği eğitimi verdi.
Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel