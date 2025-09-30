Muğla'da Toprak Analiz Çalışmaları ile Tarımda Verimlilik Artıyor

Muğla'da, büyükşehir belediyesi ve üniversite işbirliğinde yürütülen toprak analiz çalışmalarının üreticilere rehberlik ederek hem ürün kalitesini hem de verimliliği artırdığı bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) işbirliğiyle kurulan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı'nda yapılan çalışmaların, kentteki tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını sağlamanın yanı sıra toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini korumayı hedeflediği belirtildi.

Laboratuvarda, Türkiye genelinden gelen örneklerle üreticilere önemli destekler sunulduğuna dikkati çekilen açıklamada, bunun içinde organik gübre ve diğer yardımcı analizlerin de yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, laboratuvarın bugüne kadar 55 il ve 2 ülkeden analizlere ev sahipliği yaptığı, 12 bin 700 adet toprak, 5 bin 600 adet yaprak, 800 adet su ve organik gübre olmak üzere 19 bin toprak, bitki ve su analizi gerçekleştirildiği vurgulandı.

Toprak analiz sonuçlarının güvenilirliği ve üreticilere ulaşması sayesinde laboratuvara olan talebin giderek arttığına da işaret edilen açıklamada, "toprak.mugla.bel.tr" adresinden üreticilerin, protokol numarasıyla ya da harita üzerinden seçim yaparak kendi numune noktalarının analiz sonuçlarını görüntüleyebildikleri hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, tarımsal üretimde bilime dayalı çalışmaların önemine dikkat çekti.

Aras, Muğla tarımının, hem ülke hem de kent için stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.