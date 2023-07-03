Muğla'da Tomruk Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tomruk yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Tomrukların çekilmesiyle yol tekrar ulaşıma açıldı.