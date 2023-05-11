Muğla'da Togg'a yoğun ilgi Togg'a oturan vatandaş dua etti Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Muğla'nın Menteşe ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Muğla'da Togg'a yoğun ilgi

Togg'a oturan vatandaş dua etti

MUĞLA - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Muğla'nın Menteşe ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Togg'a oturan bir vatandaş gururumuz diyerek dua etti.

Tanıtım amacıyla Muğla'ya getirilen Togg ilk olarak Muğla'nın Bodrum ilçesine uğradı. Bodrum'dan sonra Milas ve Yatağan ilçesinden sonra Menteşe ilçesi Cumhuriyet meydanına geldi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Toog otomobilin önünde ve içerisinde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Togg'un şoför koltuğuna oturan Mertcan Güngör, "Memleketimize hayırlı olsun, yaparsa Cumhurbaşkanımız yapar, yaparsa Ak Parti yapar. İnşallah bu daha başlangıç, daha iyilerini daha güzellerini göreceğiz. Araba çok rahat teknoloji ilerisi bir araba" dedi.

Vatandaşlardan Neslim Emircan,"Togg'u süper bulduk. Zaten biz yapıyoruz Togg'u gelinimin abisi yapıyor" dedi.

Bir vatandaş arabaya bindiği esnada 'Allah'ım, Yarabbim reisimizden Allah razı olsun, gururumuz böyle bir şey yok" dedi. Vatandaşlar saatlerce Togg'un etrafında fotoğraf çekildi.