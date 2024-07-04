Muğla'da tırda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda tırda büyük çapta hasar meydana geldi.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.
Aydın- Muğla kara yolu Kafaca Mahallesi girişideki tırdan alevlerin yükseldiği ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.
Ekiplerce müdahale edilerek kontrol altına alınan yangında tırda büyük çapta hasar meydana geldi.
Tırda temizlik malzemesi yüklü olduğu gözlendi.