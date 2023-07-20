Muğla'da Tır ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tuğla yüklü tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ve yolcusu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tuğla yüklü tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcusu hayatını kaybetti.

Kaza, Eşen Mahallesi Fethiye-Kaş Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. (61) yönetimindeki 48 GY 343 plakalı tır ile Batuhan Karagül (24) idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Batuhan Karagül ve otomobilde yolcu olarak bulunan Aziz Köse'nin (22) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü İ.C. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA