Muğla'da tır kazası: Damacanalar ormana saçıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan damacana yüklü tır bariyerleri aşarak ormanlık alana devrildi. Sürücü kazayı hafif yaralı şekilde atlatırken, tır içerisindeki damacanalar ormana saçıldı.

Kaza, sabaha karşı Bodrum-Milas Karayolu üzerinde meydana geldi. İ.U. yönetiminde 16 AFC 83 plakalı içi damacana yüklü tır, sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp ormanlık alana devrildi. Tır içerisindeki damacanalar ormana saçılırken, sürücü İ.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından kaza yerine; sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından tır ve ormanlık alana saçılan damacanalar uzun uğraşlar sonucu bölgeden kaldırıldı. - MUĞLA