Muğla'da Ticari Yatta Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında bir ticari yatta rahatsızlanan bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tıbbi tahliye işlemini gerçekleştirerek kişiyi hastaneye götürdü.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki ticari yatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekibin tıbbi tahliyesini yaptığı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.