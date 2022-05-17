Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı - Haberler

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Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede 20 Mart'ta düzenlenen nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Bodrum, Muğla, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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