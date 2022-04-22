Muğla'da terör örgütü propagandası iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Haberler

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Muğla'da terör örgütü propagandası iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Muğla'da terör örgütü propagandası iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlçede 20 Mart'ta düzenlenen nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit edilen polis ekipleri, dün 8 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına almıştı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Bodrum, Muğla, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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