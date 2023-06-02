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Muğla'da Tekneyi Taşıyan Vinç Zinciri Koptu, Panik Anları Kameraya Yansıdı

Muğla'da Tekneyi Taşıyan Vinç Zinciri Koptu, Panik Anları Kameraya Yansıdı

Güncel Haberler

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, iki vinç tarafından suya indirilmek üzere olan tekneye bağlı vinç zinciri kopunca büyük panik yaşandı. Olay, Ortaca'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Dalyan Mahallesi'nde meydana geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, iki vinç tarafından suya indirilmek üzere olan tekneye bağlı vinç zinciri kopunca büyük panik yaşandı.

Olay, Ortaca'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Dalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Kıyıda bakımı yapıldığı öğrenilen bir tekne, yaz sezonu öncesi kanala indirilmek için iki adet kamyon vinç ile suya indirilmek için zincirlerle bağlandı.

Teknenin bulunduğu karadan vinç yardımı ile havaya kaldırılarak kanala indirilmesi esnasında vince bağlı zincirlerden birisi büyük bir gürültüyle koptu. Tekneye bağlı zincirlerden biri koparken, diğer vince bağlı zincirin kopmaması faciayı önledi.

Teknenin suya indirilişini cep telefonu videosu ile anbean çekilirken, bir vatandaşın 'biliyordum böyle olacağını' diyerek, panik anının sesleri duyuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dalyan Ortaca Muğla Güncel Haberler

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