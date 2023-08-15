Muğla'da Teknede Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında teknede yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Yardım çağrısı üzerine yaralanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında teknede yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Dalaman Hamam Koyu mevkiinde teknede yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel