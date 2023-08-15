Muğla'da Teknede Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında teknede yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Yardım çağrısı üzerine yaralanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.