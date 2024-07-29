Muğla'da Tekne ve Yatta Rahatsızlanan 3 Kişi Tahliye Edildi
Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarında tekne ve yatta rahatsızlanan 3 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Fethiye ilçesi açıklarındaki iki gezi teknesinde 2 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Sahil güvenlik ekibince 2 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Marmaris açıklarındaki ticari yatta rahatsızlanan kişi de ekipler tarafından tahliye edildi. Tıbbi tahliyesi yapılan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarında tekne ve yatta rahatsızlanan 3 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarındaki iki gezi teknesinde 2 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi.
Sahil güvenlik ekibince 2 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Marmaris açıklarındaki ticari yatta rahatsızlanan kişi de ekipler tarafından tahliye edildi.
Tıbbi tahliyesi yapılan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.