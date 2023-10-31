Muğla'da tek taraflı trafik kazası: Bir kişi yaralandı
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Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada otomobil, beton bariyerlere çarptı ve sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Muğla'nın Ula ilçesi Köyceğiz Karayolu üzerindeki Kızılyaka Mahallesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz istikametinden Gökova istikametine seyir halinde olan Muharrem Sakal yönetimindeki 48 PK 757 plakalı otomobil Kızılyaka Mahallesi içinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, menfezin beton bariyerlerine çarptı.
Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye, 112 Ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Muharrem Sakal'ı sıkıştığı bölgeden kurtararak 112 ambulans ekiplerine teslim ettiler.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA