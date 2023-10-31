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Muğla'da tek taraflı trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada otomobil, beton bariyerlere çarptı ve sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.