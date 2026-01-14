Haberler

Muğla'da tefeci operasyonunda 2 kardeş tutuklandı

Muğla'da tefeci operasyonunda 2 kardeş tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 2 kardeş gözaltına alındı. MASAK analizlerinde yaklaşık 47 milyon TL banka hareketliliği belirlendi. Şüpheliler tutuklandı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde jandarmanın düzenlediği tefeci operasyonunda, O.K. ile kardeşi R.K. gözaltına alındı. MASAK analizlerinde yaklaşık 47 milyon TL banka hesap hareketliliği tespit edilen 2 kardeş tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından şüpheliler O.K. ile kardeşi R.K.'yı 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik yapılan MASAK analizlerinde, son 5 yıllık süreçte 20 vatandaşa ait para transferleri ile yaklaşık 47 milyon TL tutarında banka hesap hareketliliği tespit edildi. İncelemelerde para hareketlerinin tefecilik suç gelirleri olduğu belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10 senet, 2 çek, 2 borç defteri, 50 boş senet, 2 ruhsatsız av tüfeği, 16 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. ile kardeşi R.K., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır

Davutoğlu'ndan 'Suriye' çıkışı: Kürt kardeşlerimiz bizim...
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız