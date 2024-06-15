Üye Girişi
Haberler

Muğla'da tatilcilerin günübirlik kiralanan evlerde mağduriyet yaşamaması için denetim yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla günübirlik kiralanan evlerde mağduriyet yaşanmaması için denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 935 ev kontrol edildi ve işletmelerin ruhsat durumları incelendi.

Muğla'da tatilcilerin Kurban Bayramı dolayısıyla günübirlik kiralanan evlerde mağduriyet yaşamaması için denetim yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimlerde 935 ev kontrol edildi.

İşletmelerin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden ruhsat alıp almadıkları, ruhsat alan işletmelerin yönetmelik hükümlerine uygun işletilip işletilmediği kontrol edildi. Denetimlerin Kurban Bayramı tatili süresince aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Muğla Güvenlik Turizm Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

 'Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?' akımına Davutoğlu da katıldı

"Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı

 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı

Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı

 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title