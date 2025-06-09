Muğla'da tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Muğla'da tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
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Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu trafikte yoğunluğa neden oldu.

Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu trafikte yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatili için Güney Ege'nin önemli turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Bodrum'da Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Torba ile Yokuşbaşı mevkisindeki ana yol güzergahında trafik yoğunlaştı. Polis ekiplerinin, ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda gerekli önlemleri alması sayesinde trafik akışı sürdü.

Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Ölüdeniz-Fethiye kara yolunda, Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluğa neden oldu.

Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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