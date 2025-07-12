Muğla'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Muğla'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Milas ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına müdahale eden ekipler, alevlerle mücadele ediyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.

Milas ilçesi Meşelik Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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