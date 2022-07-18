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Son dakika haberleri... Tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangında park halindeki otomobil zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangında park halindeki otomobil zarar gördü.

Karaçulha Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü.

Yangında, park halindeki bir otomobil zarar gördü.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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