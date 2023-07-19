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Muğla'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangın, tarım arazisinden ormana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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