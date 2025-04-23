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Muğla'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Seydikemer İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Çaykenarı Mahallesi'ndeki tarım arazisinde temizlik ateşinden çıktığı öne sürülen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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