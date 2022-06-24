Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü. Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü. Milas Kazıklı Mahallesi'nde zeytinlik araziden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Milas Orman İşletme Şefliği ve İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Ortaca Mahallesi, Eskiköy Mahallesi 1403 Sokak'ta Muslular Çiftliğinde otluk alanda çıkan yangın da Ortaca itfaiye Grup Amirliği ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 AA / Ali Ballı - Güncel İtfaiye Ortaca Muğla Güncel Haberler

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