Muğla'da tarihi eser operasyonunda 'lejyoner kılıcı' ele geçirildi - Haberler

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Muğla'da tarihi eser operasyonunda 'lejyoner kılıcı' ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Muğla'da tarihi eser operasyonunda 'lejyoner kılıcı' ele geçirildi

MUĞLA'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Roma askeri (lejyoner) kılıcı ve çok sayıda sikke ele geçirildi.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Roma askeri (lejyoner) kılıcı ve çok sayıda sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ç.'nin (46) evindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaştı. Ula ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde H.Ç.'nin evine düzenlenen operasyonda; Roma dönemine ait 18 sikke, 1 lejyoner kılıcı, 1 tarama cihazı, 1 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.Tarihi eserler Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan H.Ç., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Roma, Güncel, Haberler

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