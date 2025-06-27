Muğla'da Tarihi Eser Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'da Tarihi Eser Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eserlerin yanı sıra ruhsatsız silah ve elektronik sigaralar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ancak savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde 2 şüphelinin evine düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser, ruhsatsız silah ve elektronik sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula'nın Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan G.Y. ve A.D.'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine bugün düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 187 sikke, 42 obje, 12 yüzük, 40 ok ucu, 1 mühür, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 bıçak, 121 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 havalı tüfek ve 160 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Y. ve A.D., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

"Tam manasıyla destan yazdık" deyip güncel rakamları tek tek paylaştı
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.