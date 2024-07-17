Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı
Muğla'nın Datça ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin evinde yapılan operasyonda 12 Roma dönemine ait sikke, 2 kurusıkı tabanca, şarjör ve 21 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi.
Muğla'nın Datça ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptIğı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumalı Mahallesinde C.A'nın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 12 Roma dönemine ait sikke, 2 kurusıkı tabanca, şarjör ve 21 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı