Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

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Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. ve A.K'nin elinde bulunan çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alıcı kılığına giren Jandarma ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı.

Operasyonda, değişik dönemleri ait 88 sikke, 2 heykel, 2 mızrak ucu, 14 bronz obje ele geçirildi.

Jandarma ekibinin gözaltına aldığı 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Milas, Muğla, Güncel, Haberler

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