Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait madalyon ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ta bir zanlının tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Hacıapti Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gümüş madalyon ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.