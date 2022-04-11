Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke, "lejyoner kılıcı" olarak adlandırılan parça, kazıda kullanılan alan tarama cihazı, av tüfeği, kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda H.Ç, gözaltına alındı.
AA / Durmuş Genç - Güncel