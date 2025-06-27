Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda Ula İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden G.Y. ve A.D'nin ikametinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, 187 sikke, 42 obje, 12 yüzük,

40 çeşitli boy ve ebatlarda ok ucu, mühür, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 bıçak, 121 fişek, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 160 elektronik sigara ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonla ilgili adli işlemler başlatıldı.