Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Ula ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyaka Mahallesi'nde S.T'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 25 kurşun, 11 yüzük, 3 mızrak ucu, 3 ok ucu, 1 kap olmak üzere 132 tarihi eser ile 2 dedektör ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.