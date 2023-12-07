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Muğla'da taksi ile uyuşturucu taşıyan 4 zanlı tutuklandı

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Muğla'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir takside yapılan aramada 5 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi tutuklandı.

Muğla'da taksi ile uyuşturucu taşırken yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla- Aydın kara yolundaki uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu.

Araçta bulunan 4 kişinin üzerinde ve takside yapılan aramada 6 parça halinde 5 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler E.H, İ.H, K.Ç. ve Ö.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Aydın Muğla Tutuklama Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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