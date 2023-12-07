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Muğla'da taksi ile uyuşturucu taşıyan 4 zanlı tutuklandı

7 Aralık 2023 19:20 Son Güncelleme: 19:22 Abone Ol

Muğla'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir takside yapılan aramada 5 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi tutuklandı.