Muğla'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

AA - Volkan Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Milas ilçesinde bir işletmecinin, sahibi olduğu pet shopa gelen kız çocuklarını taciz ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İşletmeci C.U, ailelerin şikayeti üzerine polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Volkan Yıldız - Güncel

Hisarcık, Milas, Taciz, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title