Muğla'da sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne (KIYEM) bağlı tahliye botu tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne (KIYEM) bağlı tahliye botu tarafından kurtarıldı.
Göcek Mahallesi'nde özel bir marinada bağlı bulunduğu yerden ipleri çözülen ve açığa sürüklenen tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek kıyıya yanaştırıldı.
Teknede kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel