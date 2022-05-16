Muğla'da sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.