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Muğla'da Sürüklenen Bottaki 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'da Sürüklenen Bottaki 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bottaki 2 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi, bottaki 11'i çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bottaki 2 kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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