Muğla'da sulama kanalına düşen gebe inek kurtarıldı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde, sulama kanalına düşen gebe ineği itfaiye ekibi kurtardı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, sulama kanalına düşen gebe ineği itfaiye ekibi kurtardı.
Karaçalı Mahallesi Çağlayan Caddesi'ndeki sulama kanalından bir ineğin çıkamadığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekibi, ineği kanaldan çıkardı.
Sahibine teslim edilen ineğin 7 aylık gebe olduğu belirtildi.
İneğin sahibi, itfaiye ekibine teşekkür etti.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel