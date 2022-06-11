Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Muğla ve Yatağan ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Muğla ve Yatağan ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kızları kullanarak kişilerin uygunsuz görüntülerini kaydeden çete üyelerinin bu yolla mağdurlara şantaj, darp, cebir, şiddet yoluyla çek senet imzalatıp borçlandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Muğla ve Yatağan ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B, D.S, A.B, Ö.B. ve H.Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Yatağan Muğla Güncel Haberler

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