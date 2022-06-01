Muğla'da suç örgütü bağlantısı bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler

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Muğla'da suç örgütü bağlantısı bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı

AA - Volkan Yıldız - Güncel
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Muğla'da suç örgütü bağlantısı bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde organize suç örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilen ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde organize suç örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilen ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan Y.O. gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde, şüphelinin, Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüyle bağlantısı olduğu belirlendi.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Volkan Yıldız - Güncel

Kaçakçılık Muğla Güncel Haberler

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