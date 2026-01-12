Haberler

Muğla'da su ürünleri denetimlerinde 379 bin lira ceza kesildi

Muğla'da yapılan denetimlerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan 6 su ürünleri işletmesine toplamda 379 bin 176 lira idari para cezası uygulandı. Denetim ekipleri, çeşitli balık türleri ve kaçak ağlara da el koydu.

Muğla'da, su ürünleri perakende satış noktalarındaki denetimlerde 6 işletmeye 379 bin 176 lira ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 kontrol ekibi ile 7 lokasyonda yapılan denetimlerde, 43 toplu tüketim yeri, 35 satış yeri, 2 depo ve 3 karaya çıkış noktasının kontrol edildiği belirtildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 6 işletmeye, 379 bin 176 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, "Denetimlerde 42 kilogram istavrit, 9 kilogram çipura, 7 kilogram mezgit, 4,5 kilogram lahos, 4 kilogram tekir, 2 kilogram dil ve 1,5 kilogram sargoz balığına, 440 metre markasız ve sahipsiz uzatma ağı ile sahibi kaçan 1 serpme ağına, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu." ifadelerine yer verildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin bundan sonraki süreçte kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
