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Muğla'da su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'da su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, derinliği yaklaşık 15 metre olan su kuyusuna merdiven ve halatla indi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan kedi, barınak görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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