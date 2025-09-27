Haberler

Muğla'da Su Deposu Çalışmasında Tarihi Mezarlara Rastlandı

Muğla'da Su Deposu Çalışmasında Tarihi Mezarlara Rastlandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde su deposu çalışması sırasında tespit edilen mezarlarda, dönemleri henüz belirlenemeyen çok sayıda kemik ve tarihi eser bulundu. Çalışmalar durdurularak bölge koruma altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, su deposu çalışması sırasında ortaya çıkan mezarlarda dönemi henüz belirlenemeyen tarihi eserler bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı'ndaki yeşil alanların sulamasında kullanılmak üzere su deposu çalışması başlattı.

Çalışma sırasında dönemi henüz belirlenemeyen mezarlar tespit edildi. 6 mezar içerisinde dağınık halde çok sayıda kemik ve tarihi esere rastlandı.

Alanda çalışmalar durduruldu, durum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müze yetkililerine bildirildi.

Güvenlik şeridiyle kapatılan ve koruma altına alınan bölgede birkaç gün içinde kazı çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğunun ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Bölgede polis ekipleri nöbet tutmaya başladı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
