Muğla'da su borusuna sıkışan kedi kurtarıldı Muğla'nın Ortaca ilçesinde su gideri borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde su gideri borusuna sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dalyan Mahallesi Gülpınar Caddesi'nde su giderine borusuna düşen kedi sıkıştı. Kedinin sesini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kediyi kurtararak sahibine teslim etti. Borudan çıkarılan kedi, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü. AA / Durmuş Genç - Güncel Ortaca Muğla kedi su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla'da su borusuna sıkışan kedi kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.