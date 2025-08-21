Muğla'da Su Alarak Batma Tehlikesi Geçiren Yelkenli Teknedeki 12 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde su alarak batma tehlikesi geçiren yelkenli teknedeki 12 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir şekilde marina intikal ettirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ören Mahallesi açıklarında içinde 12 kişinin bulunduğu yelkenli teknenin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibi, arama kurtarma faaliyetleri kapsamında su alan yelkenli teknedeki 12 kişiyi bota alarak Ören Gökova Marina'ya intikal ettirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
