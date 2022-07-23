Muğla'da su alan motor yat KEGM ekiplerince kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da su alan motor yat KEGM ekiplerince kurtarıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da su alan motor yat KEGM ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alan motor yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alan motor yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Karagözler mevkisinde 24 metrelik motor yat, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Tekne kaptanının durumu KEGM'e bildirmesi üzerine bölgeye "KIYEM-5" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.

İçinde 10 kişinin bulunduğu teknedeki su tahliye edilip yedeklendikten sonra Fethiye Suna Yatçılık Tersanesi'ne yanaştırıldı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Fethiye Muğla su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title