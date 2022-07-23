Muğla'da su alan motor yat KEGM ekiplerince kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alan motor yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alan motor yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Karagözler mevkisinde 24 metrelik motor yat, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.
Tekne kaptanının durumu KEGM'e bildirmesi üzerine bölgeye "KIYEM-5" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.
İçinde 10 kişinin bulunduğu teknedeki su tahliye edilip yedeklendikten sonra Fethiye Suna Yatçılık Tersanesi'ne yanaştırıldı.
AA / Ali Ballı - Güncel