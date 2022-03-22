Muğla'da su alan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkarttı.
DALAMAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkarttı.
Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Dalaman açıklarında su alarak batmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtararak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Sabri Kesen - Güncel