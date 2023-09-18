Muğla'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda para, cep telefonu ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; sosyal medya uygulaması üzerinden mesaj yoluyla yüksek kazançlı iddia kuponu vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik Menteşe İlçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.Ö., Ş.D., B.U. İsimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sanal bahisten elde edildiği değerlendirilen34 bin 450 TL para, 5 adet cep telefonu, 2 adet di üstü bilgisayar, 3 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA